Primiano Biscotti è il nuovo Presidente del Comitato regionale INPS Abruzzo

Il neo Presidente Biscotti, nel preannunciare che il suo massimo impegno nelle attività che attengono di competenza il nuovo Comitato, ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto per l’incarico in questo nuovo percorso - “In modo particolare ringrazio la #Cisl per avermi dato l’opportunità di questo prestigioso incarico e ringrazio i consiglieri del comitato per la fiducia che hanno riposto in me votandomi all’unanimità. In questo momento particolarmente difficile per il paese e per il nostro territorio il ruolo del comitato è fondamentale. Il Comitato rappresenta l’interfaccia con i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, con il territorio e con le istituzioni verso l’Inps che ormai non è soltanto l’ente statale che eroga le pensioni ma oggi gestisce importanti istituti quali reddito di cittadinanza, assegno unico, ammortizzatori sociali, ecc. In questo contesto l’obiettivo sarà anche quello di valorizzare il ruolo dei patronati che rappresentano dei veri e propri sportelli distaccati dell’INPS in tutto il territorio che raggiungono gli utenti anche nei paesi logisticamente lontani dalle sedi”.