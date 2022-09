SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE del 13 settembre 2022

E’ stato convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per martedì 13 settembre 2022 alle ore 15:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 16:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

1. Art. 54 regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (sedute consiliari del 08.06.2022 - 14.07.2022 - 02.08.2022 - 17.08.2022)

2. Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo – Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto e dell’art. 15 comma 7 del Regolamento del Consiglio comunale. Presa d’atto.

3. Presentazione linee programmatiche del mandato politico amministrativo 2022/2027 - indirizzi generali di governo. Approvazione definitiva

4. Comunicazione del sindaco di delega a consigliere comunale

5. Proposta di variante al Prg per locali ad uso della Caritas parrocchiale della parrocchia di San Nicola Vescovo ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Dpr 380/2001

6. Programma triennale LL.PP. 2022-2024 ed annesso elenco annuale 2022 - Approvazione aggiornamento.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.