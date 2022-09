L’ASILO NIDO STELLA MARIS A VASTO MARINA RIAVVIA IL SERVIZIO CON LA COOPERATIVA “LA PIRAMIDE”

"L’asilo nido è un servizio fondamentale per le Città e per i quartieri, ancora di più per quelli più periferici” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco.

“L’asilo Stella Maris ha da sempre rappresentato un’eccellenza nel panorama del sistema di educazione di Vasto grazie all’egregio lavoro svolto fin dal 1984 dal personale comunale, che ringraziamo - hanno aggiunto Menna e Bosco - per aver voluto essere presente anche oggi. Auspichiamo che la struttura torni ad avere le richieste di iscrizioni del passato, sappiamo che ci vorrà un po’ di tempo ma la strada è tracciata e siamo felici di questo. Auguriamo buon lavoro alla Cooperativa La Piramide”.

Dopo uno stop di due anni riparte con la gestione privata del titolare Gianni Boccella e del suo personale. A benedire il nuovo inizio Padre Luigi della parrocchia di Stella Maris, alla presenza degli assessori Anna Bosco, Nicola Della Gatta e Alessandro d’Elisa e dei consiglieri comunali Marino Artese e Pino Travaglini e del presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Piergiorgio Molino.

“Il Comune di Vasto da capitolato di gara si è riservato n. 8 posti all’interno della struttura per evadere le liste d’attesa degli altri due asili nido comunali. Ringraziamo l’Ufficio Scuola ed il Dirigente Vincenzo Toma e l’Ufficio Servizi con il Dirigente Luca Mastrangelo per il lavoro svolto a supporto di questo obiettivo raggiunto” hanno concluso il sindaco Menna e l’assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco.