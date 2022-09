Vi aspettiamo numerosi Martedì 13 settembre alla pinacoteca di Palazzo D'Avalos alle ore 18,30 per un evento speciale, per parlare insieme di comunicazione con Antonio Cilli , editore di Cittanet, dell'importanza della tradizione e del dialetto con Donatella Zappitelli e per un incontro incredibile con l'abruzzese fuori sede alias Gino Hrr Bucci che sarà intervistato da due Vastesi doc Nicola Cedro e Antonio Muratore