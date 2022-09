Il 2 ottobre la festa dei nonni sansalvese

È giunta alla VI edizione la festa dei nonni sansalvese che si terrà domenica 2 ottobre presso il Poseidon di San Salvo Marina alle ore 12.30. Il pranzo sarà allietato dalla musica del dj Raffy. In questa VI edizione sarà fatta beneficenza a favore della associazione ” Amici di Zampa”.

A iniziare questa bella avventura condivisa con chi viveva le stesse emozioni è stato Luigi Farina. Di seguito il suo racconto di come è nata questa festa a San Salvo.

“Diventare nonni è una gioia indescrivibile che supera a volte anche quella del diventare genitori. Solo per rendere l’dea dell’atteggiamento che si ha vivendo i due ruoli voglio fare questo esempio. Da padre se tuo figlio deve fare uno scivolo che in quel momento gli sembra alto, senti il dovere di spronarlo e di dirgli “Dai su, muoviti che ce la fai”. Invece da nonno dici “Dai non ti preoccupare lo facciamo insieme”.

I nonni hanno una marcia in più, ovvero quella lunga esperienza che ti dà il coraggio di “tornare davvero bambini”.

E proprio dalla gioia di diventare nonno per la prima volta di una bellissima bambina, in occasione della festa dei nonni, mi è venuta la voglia di festeggiare questo evento insieme a chi condivideva questa mia esperienza nella mia stessa città. E così ho istituito la festa dei nonni. “

Chiunque vuole festeggiare il suo essere nonno o nonna con noi, insieme anche con figli, generi, nuore e nipoti, può prenotare la cena al numero di Luigi 3288171419.