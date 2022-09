CONSIGLIO COMUNALE IN SALITA PER L' AMMINISTRAZIONE DE NICOLIS - SPADANO

E' stato tutto in salita il Consiglio comunale del 13 settembre per vari motivi:

1) La seduta è iniziata con una quarantina di minuti di ritardo, perché la maggioranza non aveva la maggioranza ed è iniziato solo dopo l’arrivo di Carla Larcinese ed Alfonso Di Toro. Non sappiano se quest’ultimo abbia avuto problemi ad essere puntuale (generalmente arriva in orario) o se l’abbia fatto per contestare l’imposizione dell’inizio alle 15 (arrivata dall’alto): Di Toro aveva chiesto di iniziare più tardi;

2) Giancarlo Lippis, capo della Lista "Noi San Salvo", non si è presentato. Non sappiamo se per motivi giustificati o per dissenso politico. Certo è che stavolta la maggioranza non è amplissima e quindi deve avere tutti sul pezzo. Vedremo come andrà a finire il rapporto con il buon Giancarlo, che da sindaco in pectore si è ritrovato consigliere semplice. Pur trattandosi di persona coeeeerente, è certo che il suo stato di collaborazione non è quello dei tempi delle crociere;

3) l' Opposizione è stata molto incalzante e si è tolta tanti sassolini dalle scarpe: Emanuela Tascone ha rilevato che la delega alla cultura conferita ad un consigliere è diversa da una delega conferita ad un assessore; Antonio Boschetti ha ricordato che la struttura Caritas portata in Consiglio per una variante urbanistica sarebbe stato meglio non inaugurarla il giorno prima delle elezioni, anche per rispetto del cospicuo finanziamento dovuto al consigliere regionale Silvio Paolucci; Fabio Travaglini ha censurato i termini fake usati per presentare opere e progetti, richiamando quanto già la nostra testata aveva fatto notare. Ossia che i 72.000 euro del progetto per il ponte sulla Statale non si devono ad una domanda dell'Amministrazione Magnacca, ma sono stati erogati ai Comuni d' ufficio dal Governo; Marika Bolognese ha rilevato che sulle linee programmatiche manca ogni attenzione al verde urbano ed al commercio esistente; Nicola Argirò ha messo in crisi l'assessore ai lavori pubblici Eugenio Spadano, rilevando che nel piano triennale delle opere pubbliche ci sono errori contabili sulle presumibili entrate e sulla percentuale dello stato di completamento del teatro comunale. Motivo per cui è stata sospesa la seduta.

5) dopo la sospensione e la ripresa dei lavori, Fabio Travaglini ha chiesto una nuova convocazione del Consiglio, con la ripresentazione del piano senza errori e l'ex assessore Fabio Raspa ha consigliato (su facebook) di rinviare il punto. Ma la maggioranza è andata avanti comunque, forse per orgoglio o forse proprio per non darla vinta ai due Fabii.

Vedremo la effettiva efficacia di questo atto, deliberato senza ascoltare i consigli dell' Opposizione