UNA MAMMA RISPONDE A MARIA TRAVAGLINI

Il neo consigliere delegato alla cultura, Maria Travaglini, nel consiglio comunale del 13 settembre aveva detto che è possibile arrivare in auto fino all’ ingresso del polo scolastico Melvin Jones. Una mamma, che ha udito questa dichiarazione, ha ritenuto di inviarci in redazione la seguente piccata precisazione, che volentieri pubblichiamo. La signora ci ha inviato anche due video dimostrativi che non pubblichiamo perché vi sono minori riconoscibili, ma li teniamo a disposizione della consigliera, laddove lei stessa volesse sincerarsi di quanto accade tutte le mattina in quella scuola. Scrive la mamma:

“Il primo problema lo incontriamo su via Duca degli Abruzzi; il semaforo non va bene, perché chi deve svoltare a sinistra ha la precedenza occupata. Arrivando davanti a scuola, i parcheggi scarseggiano, quindi ci si parcheggia dal Conad fino alla scuola di yoga vicino a dove stava Todis. Quindi c’è da percorrere tutto il tratto che ho filmato. Altro che possibilità di entrare con la macchina fino all’ingresso come ha detto la Travaglini in Consiglio. Né il sindaco 1, né il sindaco 2 hanno figli in questa scuola, la Travaglini forse nemmeno ci passa davanti a scuola, per cui ben avrebbe fatto a non dire quello che ha detto. Senza contare che quando inizierà a piovere e per tutto l’inverno sarà un’odissea, vista la mancanza di pensiline e di ripari. L’anno scorso nei giorni di pioggia le maestre spesso chiedevano alle mamme di portare calzini e scarpe di ricambio, perché il tragitto, oltre ad essere lungo, è anche pieno di pantani: i bambini arrivavano in aula con i piedi bagnati (neanche fossimo in Vietnam). Da ultimo non per importanza, la viabilità è a dir poco pericolosa coi rischi di investimenti di pedoni e di incidenti tra auto. Eppure il Comune ha avuto due anni del covid per adeguare la situazione e tutta la stagione estiva appena passata (un lungo periodo, con tutte queste criticità emerse nel corso dell’ultimo anno scolastico). Purtroppo non hanno fatto trovato alcuna soluzione”