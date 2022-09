IL PASTICCIO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

I consiglieri di opposizione congiuntamente con le liste che rappresentano non possono far passare in sordina ciò che è accaduto durante l' ultimo Consiglio comunale. Come prevedibile, e quindi annunciato in campagna elettorale, ciò che sta accadendo a San Salvo è davvero imbarazzante.

La città non può permettersi di avere un sindaco non capace di gestire una discussione consiliare e men che meno un vicesindaco con delega ai lavori pubblici che non sa cosa viene proposto nel triennio ed infine un presidente del consiglio che non accetta i tempi della illustrazione da parte degli assessori preposti. Il tutto sotto gli occhi di una maggioranza silente e incapace di reagire.

I consiglieri di Opposizione, con il proprio candidato sindaco Fabio Travaglini, in più occasioni avevano messo in risalto la inadeguatezza di chi oggi amministra la città.

Se nell' ultimo Consiglio, con un solo vero punto all'ordine del giorno da discutere, si è dovuto sospendere la seduta per chiedere delucidazioni o, peggio, farsi spiegare dai funzionari ciò che era approdato in aula, non osiamo immaginare cosa potrà accadere quando si dovranno dibattere punti più importanti come il bilancio.

La minoranza si dedicherà alla vigilanza, al controllo e alla proposta, affinché questo imbarazzo finisca il prima possibile. Non è accettabile che la città resti immobilizzata, a causa di screzi interni ad una maggioranza labile, come dimostrano l'assenza di un consigliere e l'arrivo in ritardo di altri due. San Salvo merita di crescere e di tornare ad essere il Comune capofila della Valle del trigno.



Più SAN SALVO,

Partito Democratico,

Azione Politica