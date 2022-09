Invito i cittadini a seguire i consigli comunali, in modo da rendersi conto chi hanno votato!

Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo notato una maggioranza spenta, muta e incapace di fare anche il più banale degli interventi (tipo le dichiarazioni di voto); una giunta impreparata e confusa, sia nei contenuti che nei ruoli! Eppure il vento soffia....e le chiacchiere volano! Anche nei loro comizi in pochi hanno preso la parola ed hanno lasciato segni indelebili persino sui social network!

E si...siamo partiti da "Wind of change" degli Scorpions, passando per "Candle in the wind" di Elton John e siamo arrivati a "The gossip is carried by the wind" (trad. Le Chiacchiere ze le port lu wende) di Mary Bigpoket!

Ma ora sedetevi comodi e godetevi questo spettacolo! Buona Visione.