"SITUAZIONE GRAVEMENTE PERICOLOSA"

Immagine eloquente il 15 settembre di mattina a Vasto Marina.

Cinghiali sul mare a ridosso della pista ciclabile. Situazione fuori controllo e gravemente pericolosa. E tutto dorme come se fosse normale. Terribile. NESSUNO MUOVE FOGLIA. Gia', ora sono tutti in campagna elettorale. Intanto il tempo passa, le imprese agricole sono in ginocchio, gli incidenti stradali aumentano e i cittadini implorano provvedimenti. Mancano all'appello le aggressioni e le diffusioni sul territorio di epizoozie. Tranquilli, non si faranno attendere.