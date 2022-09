INIZIATI LAVORI SUL LUNGOMARE

Dall’inizio di questa settimana sono ripresi i lavori per la realizzazione del nuovo lungomare di San Salvo, dopo la sospensione ai primi di giugno per non compromettere la stagione estiva.



“La ditta aggiudicatrice dell’appalto – annuncia il sindaco Emanuela De Nicolis – ha ripreso a lavorare. Già da ora chiediamo comprensione da parte di quanti frequentano quel tratto di lungomare nella zona sud, che ora è stato interdetto per eseguire i lavori. Un piccolo sacrificio, per consentire la conclusione di un’opera che realizzerà la nuova cartolina di San Salvo Marina”.



De Nicolis tiene a ricordare che questo intervento è il risultato del lavoro svolto nella passata legislatura dal sindaco Tiziana Magnacca “che trasformando l’attuale lungomare ridisegnerà il volto turistico di San Salvo Marina. E' il risultato di una sana programmazione e di lungimiranza, che farà del nostro lungomare il polo d’attrazione di questo tratto di costa adriatica, con un progetto green con la creazione di aree verdi, una nuova pista ciclabile, un nuovo modo di accedere al mare. Una vera e visibile trasformazione in chiave più moderna per una visione nuova di turismo, che cambierà radicalmente il volto di San Salvo”.



Già prima dell’interruzione dei lavori, iniziati ai primi di aprile dalla ditta Petruccelli di Colletorto, sono stati realizzati i sottoservizi e la captazione delle acque bianche, e ora si procederà in maniera spedita per completare il primo lotto che verrà completato in gran parte con il ristoro garantito da Amazon.



Lungomare realizzato in chiave naturalistica che riguarderà la passeggiata con nuove aree verdi e un’area esterna dedicata alla viabilità. Ci saranno delle arie digradanti con discesa al mare con piantumazione di alberi della macchia mediterranea, il tratto della passeggiata sarà realizzato con un percorso sinuoso in sintonia con i diversi colori della pavimentazione. Ci saranno aree tematiche dedicate alla lettura e un percorso parkour, una sorta di palestra a cielo aperto, nella parte esterna all'area verde sarà collocato un percorso ciclabile per tutta la lunghezza del lungomare.



