Partita da San Salvo la Protezione Civile Arcobaleno

E’ partita da San Salvo una squadra di volontari della Protezione Civile Arcobaleno che, su richiesta della Sala Operativa Regionale, opererà dal pomeriggio di oggi e per i prossimi giorni nei comuni delle Marche duramente colpiti dalla tremenda alluvione delle scorse ore che è costata la vita ad almeno 11 persone. Con l’attivazione della Colonna Mobile Regionale i volontari sansalvesi sono partiti alla volta di Senigallia con un pick-up dotato di un modulo che può essere usato per la pulizia delle strade, varie attrezzatture utili per gli allagamenti e relativo carrello con idrovora in grado di aspirare 2500 l/m di acqua.

“Con l’attivazione della Colonna Mobile Regionale da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - fanno sapere i responsabili dell’ODV Arcobaleno - non potevamo esimerci da una pronta risposta con l’invio di una squadra e attrezzatture specifiche per soccorrere e assistere la popolazione marchigiana colpita da questa violenta alluvione”.