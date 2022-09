Il Giro dâ€™Italia 2023 tornerÃ  a Vasto

È stato annunciato all’Aquila, nell’Auditorium Renzo Piano: il Giro d’Italia 2023 tornerà a Vasto. Per la sesta volta da quando la città è guidata dal sindaco Menna. La sfida rosa partirà lunedì 8 maggio da Vasto con destinazione sud: scopriremo il tracciato lunedì 17 ottobre, quando a Milano è prevista la presentazione dell’intero tracciato del Giro.

"Una bella notizia per la nostra città che in questi ultimi anni ha sempre ospitato una tappa, partenza o il passaggio della carovana rosa. Un ottimo strumento di promozione e un appuntamento che dimostra come Vasto possa ospitare grandi eventi sportivi" hanno dichiarato il sindaco Menna e l'assessore allo Sport, Carlo Della Penna.