In consiglio comunale a Vasto, tappa fondamentale per la realizzazione del nuovo canile

Finalmente è stato approvato il progetto definitivo del nuovo canile. Un risultato atteso da troppo tempo. Ricordo come il 5 ottobre del 2015, in qualità di consigliere comunale d'opposizione, presentai una mozione approvata all'unanimità con la quale chiedevo l' impegno dell'Amministrazione a cercare al più presto un nuovo sito in cui allocare la preziosa struttura, realizzandone una nuova e sollevando le criticità sanitarie e strutturali del canile presente.

Oggi, a distanza di 7 anni, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un moderno canile comunale.

Continuerò a vigilare sull'opera fino al suo definitivo completamento. Pertanto invito l'amministrazione comunale ad avviare al più presto l'iter per l'affidamento dei lavori.