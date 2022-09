Suor Veronica Donatello nominata Consultore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede

Papa Francesco ha nominato suor Veronica Donatello Consultore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.

Appartenente alla congregazione delle Suore Francescane Alcantarine, suor Donatello, dal 2019, è Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della CEI, dopo essere stata responsabile del settore disabilità dell’Ufficio Catechistico Nazionale. Coordinatrice del progetto “Nessuno Escluso” promosso dal Dicastero per la Comunicazione, nel 2016 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente Sergio Mattarella proprio per il suo contributo alla piena inclusione delle persone con disabilità.