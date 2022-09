L’ abruzzese fuori sede fa tappa a San Salvo per la presentazione di “ Rime toscibili”

Il 1° ottobre 2022, il tour di Gino Bucci alias “ l’ abruzzese fuori sede” farà tappa a San Salvo per presentare il suo libro “ rime toscibili”. La ProLoco San Salvo è lieta di poterVi invitare presso la sala della cultura “ la porta della terra” alle ore 18 per dialogare con l’autore e farci raccontare di questo bellissimo percorso fatto di storie e di rime in vernacolo abruzzese:

Si tratta di un viaggio nella storia d’Abruzzo e nei ricordi dialettali che uniscono noi tutti, anche se cambiano alcune vocali a distanza di pochi chilometri.

“dalla Majella a lu travocche l’Abruzz non si tocche”