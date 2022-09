IL RISULTATO ELETTORALE DI CUPELLO PREMIA IL ‘CAMPO LARGO’!

Il voto di domenica 25 settembre ha visto la chiara affermazione del centrodestra. Un risultato che deve far riflettere e che certifica ancora una volta che alle elezioni è necessario arrivare con un progetto forte e con un’alleanza che sia all’altezza della sfida. In un’ottica strettamente locale, al di là del risultato complessivo ottenuto dalla coalizione di centrodestra, va colto un piccolo segnale, specialmente con riguardo alla futura giostra elettorale che si aprirà tra 18 mesi, quando gli elettori saranno nuovamente chiamati alle urne per le elezioni regionali e amministrative.

Il risultato del cosiddetto “campo largo” a Cupello ottiene un’evidente maggioranza di consensi, che va ben oltre il 50%. Si tratta di un risultato lusinghiero che testimonia a livello locale la presenza e la vitalità di una spinta riformista che ha saputo attrarre maggiori consensi rispetto a compagini che, come Forza Italia, hanno impegnato buona parte della maggioranza consiliare e di un consigliere regionale (ex Lega), e che non hanno risparmiato energie in una campagna elettorale fatta di attacco e di presenza fisica e mediatica anche con entrate a gamba tesa ai limiti della correttezza comportamentale e del rispetto delle regole.

Sebbene la competizione amministrativa dipenda da dinamiche parzialmente diverse, l’iniziativa politica di riaggregazione assunta di recente dalle forze locali del centrosinistra, con la piena adesione dei due gruppi consiliari di minoranza "Insieme per Cupello" e "Risposta Civica" e delle altre forze riformiste, dai risultati delle elezioni politiche trae delle forti motivazioni che verranno presto messe in rete attraverso tavoli di confronto politico e programmatico.

Dal risultato complessivo troviamo quindi buone ragioni per guardare al futuro con maggiore ottimismo e motivazioni per costruire una valida, concreta e vincente alternativa alla maggioranza consiliare di centrodestra che governa la nostra cittadina da 8 anni, così da ridare a Cupello il ruolo e il protagonismo ormai perduti.