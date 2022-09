"APPARECCHI PER FILODIFFUSIONE INSTALLATI SU PROPRIETA’ PRIVATE"

“A Monteodorisio sono stati installati degli apparecchi per filodiffusione da parte di una ditta incaricata dal Comune, in corrispondenza di alcune proprietà private, senza il consenso dei cittadini interessati. Nello specifico, in via Roma alcuni cittadini hanno ritrovato improvvisamente e senza alcun avviso, i fili collegati alle apparecchiature che scorrono lungo le pareti della propria abitazione. In via Duca degli Abruzzi, invece, un altro cittadino si è ritrovato ad assistere alla perforazione della propria parete, da parte di un tecnico, tramite trapano, per consentire l’installazione degli impianti di filodiffusione. Una situazione che non può passare in sordina.

Per quanto il montaggio degli stessi sia previsto dalla determinazione n.82 del 13/06/2022 che vede per oggetto le “forniture di beni per digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio comunale”, prendiamo atto dell’assenza di indicazioni rilasciate per iscritto circa il posizionamento degli apparecchi in oggetto, nonché del mancato controllo nel corso dell’esecuzione e dei lavori da parte del Sindaco Catia Di Fabio e del vicesindaco Alessandro Mucci, delegato all’edilizia ed urbanistica.