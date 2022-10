VASTO SEMPRE PIÙ VERDE GRAZIE ALLA CAMPAGNA MOSAICO VERDE

Riqualificare il verde urbano, mitigare le emissioni inquinanti, contribuendo allo stesso tempo al recupero di ecosistemi a rischio, con questi obiettivi arriva nel Comune di Vasto la Campagna Mosaico Verde ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.

Oggi presso la Sala del Gonfalone del Comune si è tenuto l’evento ufficiale di firma del protocollo di adesione della città a Mosaico Verde che porterà ossigeno sul territorio grazie alla messa a dimora di nuove piante. All’evento sono intervenuti Francesco Menna, sindaco del Comune di Vasto, Gabriele Barisano, assessore all’Ambiente, Paola Cianci assessore al Patrimonio e Demanio, Sandro Scollato, Amministratore Delegato AzzeroCO2, Giuseppe Di Marco di Legambiente e Giuliana Giuliani del MASCI di Vasto.

“Un giorno speciale per la nostra città perché prende ufficialmente il via, attraverso la valorizzazione ambientale ed il decoro urbano, - ha evidenziato il sindaco Menna - la rigenerazione e riqualificazione di alcuni siti. Le aree interessate, dalla messa a dimora di nuovi alberi, potranno essere vissute dalla comunità come luoghi di benessere, in una cornice di miglioramento paesaggistico. Raggiungiamo un obiettivo prezioso e ambizioso, quello di arricchire il nostro patrimonio arboreo”.

I benefici che l’intervento avrà sul territorio saranno molteplici visto che gli alberi rappresentano l “tecnologia” più potente che abbiamo nel contrasto ai cambiamenti climatici, all’inquinamento cittadino e al miglioramento della qualità dell’aria, data la funzione propria di alberi e arbusti di sottrarre dall’atmosfera l’anidride carbonica.

“Gli alberi sono i migliori alleati dell’uomo nella lotta contro il riscaldamento globale: purificano l’aria, rinfrescano le città e assorbono CO2. Vasto con questo progetto, che consentirà di piantare specie arboree autoctone in aree degradate - ha concluso l’assessore Barisano - si arricchisce di polmoni verdi che avranno un ruolo importantissimo nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella qualità della vita della nostra città”.

La campagna Mosaico Verde è un grande progetto di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela dei boschi esistenti, nata con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità sociale d’impresa.

“Con la Campagna Nazionale Mosaico Verde noi di AzzeroCO2 insieme a Legambiente portiamo avanti progetti di forestazione che mettono in relazione enti locali, imprese e cittadini con l’obiettivo di rinaturalizzare le aree oggetto d’intervento, tutelare e incrementare la biodiversità restituendo al contempo alla comunità luoghi di socializzazione a contatto con la natura – ha dichiarato Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO2 -. Sono queste le basi su cui poggerà il progetto che andremo a realizzare in questa città per dare risposta ai problemi ambientali del nostro tempo e migliorare il benessere collettivo”.