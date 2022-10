Sabato pomeriggio a San Salvo Gino Bucci alias “ l’abruzzese fuori sede” ha presentato il suo libro “ rime toscibili”; l’evento organizzato dalla ProLoco San Salvo si è tenuta presso la sala della cultura Leone Balduzzi della Porta della Terra. Tante le persone intervenute, alto il grado di divertimento per i versi letti dallo stesso Bucci e tratti dal suo libro come le poesie dei maestri Sansalvesi, Evaristo Sparvieri e Raffaele Artese, in cui si parla dello spiritello notturno ( lu Mazzemarill) che accomuna la cultura passata dell’ Abruzzo tutto e anche del vicino Molise.

Interessanti anche gli interventi di Sparvieri Fernando ( figlio del compianto Evaristo). Manifestazioni di soddisfazione da parte degli organizzatori e dell’ amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento. Si ringraziano gli sponsor per il fattivo supporto (Ristorante Il Panfilo, Macelleria De Francesco, Fratelli Bruno, Il Chicco d'oro) e il foto amatore Antonino Vicoli che ha immortalato le immagini della serata.

Bucci è stato straordinario e come lui preferisce aggettivare le sue presenze in tutto l’Abruzzo: è successo l'Imponderabile! Comunque una cosa è certa: l’Abruzzo, l’abruzzese fuori sede e compa Gino non sono toscibili