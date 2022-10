Anche quest 'anno 5 tablet in premio per gli alunni della Peluzzo di Vasto

Anche quest 'anno gli alunni della classe 5ªA del plesso G. Peluzzo della Nuova Direzione didattica di Vasto hanno ricevuto il premio di 5 tablet in merito al lavoro svolto per il progetto "Ora di Futuro ".

Ora di futuro è il progetto di educazione civica rivolto ai bambini e alle famiglie che coinvolge il mondo della scuola e le reti non profit in tutta Italia. Il modello dell'insegnamento attivo rende gli alunni protagonisti di una didattica ludica e interattiva. Attraverso il gioco, i bambini apprendono dall'esperienza, collaborano tra loro e mettono in pratica le competenze acquisite. Il percorso svolto ha avuto un obiettivo importante ,volto a sensibilizzare gli alunni sulla gestione responsabile delle risorse. Gli alunni approfondendo il tema relativo alla biodiversità marina hanno formulato proposte e una vera legge per la tutela del nostro amatissimo mare. Bravissimi i nostri alunni premiati ancora per il loro impegno e per la loro creatività .