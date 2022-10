Alcune foto del pluricampione Massimiliano Mondello (il pongista più titolato di tutti i tempi) e Flavia Molino atleta di punta della tennistavolo di Vasto, che partecipano al Festival dello sport on the beach e on the road, organizzato dallo studio Masa ed Agenzia Tam con il patrocinio del Comune di San Salvo. All'evento di txx Ping pong, oltre ai grandi campioni, ha presenziato Stefano Comparelli presidente regionale del Ping pong Abruzzo.