Una signora ci scrive allarmata per la sicurezza in CittÃ 

Buongiorno. Forse questo mio messaggio è fuori luogo. Ma ci provo ugualmente. Vorrei chiedervi di scrivere un articolo sulla sicurezza nella nostra città. Sicuramente in passato ve ne sarete già occupati. Ma sono sconcertata. E so che la vostra voce e le vostre parole hanno un peso. I vostri interventi sono capaci di muovere le acque

La mia è solo una voce fuori dal coro. Da ogni scena e interesse. Nel giro di 10 mesi ho subito due danni enormi. Ma non solo dal punto di vista economico... perché a quelli, grazie al cielo, posso sopperire. Ma quelli morali... Restano

La prima volta ..mi hanno distrutto la macchina parcheggiata e non si è riusciti a risalire a nessuno, nonostante fosse parcheggiata nei pressi di un attività frequentatissima alle 12.30 circa. La seconda, dopo qualche tempo, mi hanno rubato l’auto. In questo caso...erano le 17 e mi ero assentata per una ventina minuti.

È stato dilaniante ...mi sono sentita senza protezione e sicurezza. Poi scopro che la nostra città è una frontiera...un covo dorato ...x una criminalità sommersa che agisce quasi indisturbata… in pieno giorno…in ogni zona ...e molte volte al giorno.

Non ci sono telecamere neppure nei punti nevralgici. Il senso civico esiste ancora o si vive nella paura e nell' accettazione del "questo è"?. Personalmente sono avvilita.. preoccupata per il futuro che dovremmo garantire ai nostri figli..sono svuotata nell' intimo, perché nessuno è più padrone del frutto del proprio lavoro e dei propri sacrifici

Grazie dell'ascolto. E del vostro servizio alla parola. Buona giornata