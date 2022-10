IL MOVIMENTO 5 STELLE SI RIUNISCE A SAN SALVO L' 8 OTTOBRE ALLE 18

E' fissato per sabato 8 ottobre alle ore 18 l'incontro di iscritti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle di San Salvo. Sull'importante incontro, che si terrà presso l’infopoint in piazzetta Europa, l' ex deputato Carmela Grippa ha diramato la seguente nota: “Ci sarà con noi anche Gianluca Castaldi, già senatore, ed attuale coordinatore regionale. Sarà doveroso dire grazie, guardandoci negli occhi, ad attivisti e simpatizzanti presenti a San Salvo che si sono spesi in maniera esemplare in questa campagna elettorale, e per la fiducia che ancora una volta hanno riposto in noi. Sarà un momento per costruire il nuovo baluardo contro le disuguaglianze.

Auguro un buon lavoro alle colleghe elette alla Camera ed al Senato a cui chiederò di partecipare sperando in una loro presenza, salvo impegni istituzionali. Mi aspetto una grande partecipazione perché nonostante io non sia stata riconfermata voglio ringraziare tutti per il grande onore che mi hanno dato nel rappresentarli nelle istituzioni e per l’affetto che mi continuano a donare”,

“Prima dell’inizio della campagna elettorale tutti erano convinti che il Movimento sarebbe scomparso dalla politica e dall’ Abruzzo mentre invece ne hanno dovuto constatare una straordinaria rimonta che lo ha portato ad essere primo partito al Sud e secondo partito nella nostra Regione. Un riconoscimento importante alla sostanza delle nostre idee che dai territori sapranno essere proposte concrete in Parlamento in opposizione al governo a maggioranza centro destra. Siamo il riferimento progressista che saprà tutelare i valori della Costituzione con al centro i diritti di chi è senza lavoro, delle famiglie e delle imprese”.