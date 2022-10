IL GIUDIZIO DELLA MAGGIORANZA SULL'ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

A voler fare una valutazione strettamente politica del Consiglio Comunale di ieri, possiamo dire che l’opposizione ha incassato una doppia sconfitta politica, che poi è divenuta tripla per sua stessa volontà.

L’opposizione ha dovuto incassare la sconfitta per la delusione creata nell’animo di coloro che erano stati invitati a seguire il Consiglio poiché avrebbero assistito ad un fantomatico scoop.

Scoop che non solo non c’è stato ma che, grazie al documento da loro presentato, peraltro inammissibile a norma di Regolamento ma che abbiamo comunque ammesso a discutere, ha dato al Sindaco la possibilità di rafforzare ancor di più la linea di coesione e compattezza fra gli organi istituzionali e con l’intera maggioranza.

Inoltre, l’opposizione di sinistra ha dovuto subire passivamente una mozione di grande civiltà sulle libertà fondamentali che, invero, in tutta Italia, è stata promossa dalla sinistra sia in sedi istituzionali che attraverso le manifestazioni di piazza mentre, a San Salvo, è stata compattamente portata alla discussione dalla contrapposta maggioranza.

Non è però bastato poiché il culmine si è raggiunto con le accuse rivolte alla consigliera Di Filippantonio che, a dire del consigliere Fabio Travaglini, avrebbe pronunciato un'offesa nei suoi confronti.

Niente di più infondato, tanto più che i discorsi della consigliera e vice-presidente Di Filippantonio erano rivolti ad altre e ben più importanti questioni di cui il Consiglio si era appena occupato.

Sarebbe bastato non affidarsi al solito e frettoloso leone da tastiera e riascoltare la registrazione del Consiglio Comunale.

Prudenza, calma, buon senso e diligenza, necessari all’incarico pubblico, avrebbero esortato il consigliere Fabio Travaglini di non aizzarsi in maniera così violenta contro la vice presidente Di Filippantonio.

Quindi attendiamo tutti con ansia le scuse nei confronti della medesima, infamata nel giorno del Consiglio Comunale sul rispetto delle donne, delle loro libertà e sulla parità di genere.

Potrà anche portare la nostra mozione a Strasburgo, ma resta l’amarezza di constatare che le frasi a difesa delle donne pronunciate ieri erano, forse, vacue e convenzionali.

Forse il consigliere Fabio Travaglini, già pluricandidato a sindaco, è il primo a non credere a quello che dice in difesa delle donne. E questo è un vero peccato per lui, un’occasione persa per dimostrare la verità della sostanza nelle parole.