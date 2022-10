COMUNICATO DI RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DELL'OPPOSIZIONE

San Salvo Città Nuova esprime profondo sdegno per l'interrogazione andata in scena nell'ultimo Consiglio Comunale visto che, mentre l'Italia sta vivendo un momento storico drammatico a causa della crisi energetica, l'opposizione, invece di avere un ruolo costruttivo proponendo un'interpellanza su questo tema, si è preoccupata del contenuto di un comunicato stampa che trattava dati occupazionali e dunque infondeva speranza in un periodo, appunto, così drammatico.

L'interrogazione aveva un obiettivo disperato: innescare meccanismi di litigiosità all'interno della maggioranza e soprattutto di competizione tra le due più alte cariche del Comune; un bieco tentativo che non è andato minimamente in porto. Non essendo possibile intervenire nel corso dell'interrogazione, riteniamo doveroso fare alcune precisazioni. L’invito a dare un saluto beneaugurale alla sede dell'agenzia di lavoro interinale scelta da Amazon è arrivata dai responsabili della Ranstad e rivolta alle più alte cariche istituzionali del comune: Sindaco e Presidente del Consiglio ed entrambe hanno accettato. Il Sindaco era già impegnata in altri eventi istituzionali: il conferimento della cittadinanza onoraria al sig. Prefetto di Chieti avvenuta in Vasto, nonché la cerimonia, divisa in più momenti, dedicata alla commemorazione della nascita di Vitale Artese. Nonostante ciò, si è resa disponibile per un breve saluto per poi raggiungere gli ospiti del Comune , dove peraltro erano assenti tutti i membri dell’opposizione. Il Presidente del Consiglio ha colloquiato con i vertici di Amazon e dell’Agenzia in questione, rivolgendo domande circa lo stato dell’occupazione del territorio e di San Salvo. Durante tale conversazione sono emersi numeri incoraggianti e rassicuranti per l'occupazione del territorio e quella di San Salvo. Dati riferiti nel comunicato stampa e di cui tutti dovremmo essere felici, anziché fare attività politica da cui emerge ancora un livore ed una cattiveria che non è spiegabile con i parametri dell'agire amministrativo. Se un giovane o una donna di 58 anni trova un nuovo lavoro dovremmo tutti esserne felici anziché fare processi alle intenzioni o tentare, come si fa da tre mesi, di mettere contro il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale. Insomma una inaugurazione come tutte le inaugurazioni tenutesi nella Città: una delle prime e fu quella della cooperativa euro ortofrutticola e l’ultima quella delle attività di Cala del Golfo, passando per le varie attività commerciali dal Conad a Tedi e via discorrendo. Tutte attività private in concorrenza con qualcun’altro e su cui nessuno ha mai avuto nulla da ridire. Inaugurazioni fatte dal centro destra e anche dal centro sinistra.

Di certo i nostri oppositori sarebbero stati più felici se avessimo comunicato la chiusura di un’attività, anziché l’apertura di una nuova! Questo lo hanno capito tutti! Spesso la comunicazione delle aperture è passata attraverso i canali istituzionali e ciò avviene, come in questo caso, quando le notizie risultano essere di particolare rilievo, e le notizie sulla occupazione a San Salvo lo sono. D’altro canto, sin dall’inizio, e trasparentemente, sono stati diffusi i nomi delle due agenzie scelte da Amazon per il reclutamento del personale e per le quale non esiste nessuna concorrenza con le altre agenzie visto che sono le uniche due che possono lavorare con Amazon. Le più alte cariche istituzionali, anche stavolta, hanno lavorato di pari passo e in totale armonia, ben felici di giubilare rispetto alle nuove occupazioni. Ed ancor di più felici di poter partecipare anche alla eventuale inaugurazione dei locali fisici di Gg GROUP, che è l’altra azienda di somministrazione scelta da Amazon per il reclutamento, qualora dovessero ricevere l’invito. Tutto questo in totale trasparenza e pubblicità. Basti pensare che il comunicato è stato autorizzato sia da Ranstad che da Amazon. Noi possiamo permetterci la trasparenza. Ci auguriamo che sia un lusso che possa appartenere a tutti, in primis ai membri dell’assise comunale.