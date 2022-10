Buon Compleanno Ricoclaun per i tuoi 18 anni!

Era il 2004 quando l’associazione Ricoclaun, grazie all’impegno dei fondatori, Rosaria Spagnuolo e Antonio Di Iorio, ha iniziato la sua attività di clownterapia a Vasto. 18 anni di sorrisi donati, di buonumore, di tantissime attività nei vari reparti dell’Ospedale “San Pio” di Vasto e in altre strutture del territorio, insieme a tantissimi volontari clown. Una clownterapia che ha avuto la capacità di moltiplicarsi e diffondersi in altre città: a Termoli, a Chieti, a Lanciano, dove in questi anni si sono formate altre associazioni clown, con volontari che hanno mosso i primi passi proprio nella Ricoclaun.

Tante attività molto spesso innovative come la pet therapy e il Cinema in Ospedale, ma anche i progetti regionali, la presenza colorata nella Hub Vaccinale, che hanno creato reti e sinergie con le tante associazioni di volontariato del territorio ma anche e soprattutto con la comunità.

“Commette un errore chi pensa che l’impegno volontario e i valori che esso trasmette appartengano ai tempi residuali della vita e che non incidano sulle strutture portanti del nostro modello sociale.” Ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando del Volontariato. “Al contrario, la dimensione della gratuità, unita alla responsabilità civica e a un forte desiderio di condivisione, fa luce riflessa e crea interrelazioni con ogni altro ambito della vita sociale”. Da questa frase c’è tutto il senso del volontariato della Ricoclaun che con grande entusiasmo e passione esprime il proprio impegno.

Un grazie a tutti i pazienti incontrati che accolgono con un sorriso le attività di clownterapia Ricoclaun, un grazie a tutti i volontari Ricoclaun che in questi anni hanno collaborato con l’associazione, un grazie a tutta la comunità che dimostra sempre vicinanza alle tante attività dell’associazione.