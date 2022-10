"Dalla maggioranza di centrodestra comunicati che rasentano il trash"

"Prudenza, calma, buon senso e diligenza per noi dell'opposizione si accompagnano a rispetto, educazione, responsabilità e verità. Parole ed atteggiamenti questi che sono però ben lontani dalla maggioranza di centrodestra che considera l'assise civica una chiacchierata in strada tra conoscenti dove gli interventi delle opposizioni vengono addirittura sbeffeggiati e derisi oltre che non ascoltati soprattutto dal Presidente del Consiglio, Tiziana Magnacca - come ben richiamata dal consigliere Gianni Mariotti - il cui ruolo istituzionale dovrebbe essere quello di ascolto e di neutralità in aula". Lo dichiarano i consiglieri comunali Fabio Travaglini, Marika Bolognese, Emanuela Tascone, Antonio Boschetti e Nicola Argirò a seguito del comunicato stampa diramato dalle liste di maggioranza sul Consiglio comunale svoltosi ieri pomeriggio "nel quale di politico e di amministrativo si legge ben poco".

"Sulla coesione e sulla compattezza della maggioranza non abbiamo mai avuto nulla da dire e a dirla tutta non è argomento di confronto e dialogo tra noi consiglieri all'interno o fuori l'assise civica e con i cittadini con i quali parliamo. Di argomenti seri e non più rinviabili ce ne sono abbastanza e non perdiamo certo tempo a parlare di coesione o non coesione della maggioranza", precisano i consiglieri di opposizione.

"Il voler far passare la nostra interrogazione, lecita e concessa, come un tentativo di incrinare il rapporto tra sindaco e presidente del consiglio o tra i componenti stessi all'interno della maggioranza, è l'ulteriore modo della maggioranza di spostare il tiro altrove come ha sempre fatto nei cinque anni addietro. L'assise civica non è una trasmissione televisiva di gossip e cronaca rosa con scoop e dichiarazioni inedite. L'assise civica è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune. Ed è su questo che è incentrata la nostra opposizione e il nostro lavoro e a breve presenteremo anche una serie di proposte tese al bene e al benessere, oltre che allo sviluppo, alla crescita e alla tutela della città e dei cittadini".

"Sulla frase pronunciata dalla vice Presidente del Consiglio, dubbi ce ne sono veramente pochi, ma la cosa che ci preoccupa abbastanza sono i comunicati stampa diramati dalla maggioranza che sono al limite del trash. Una maggioranza che arriva addirittura a pensare a rivelazioni shock e scoop quando le problematiche sono veramente altre e sulle quali non abbiamo sentito proferir parola in questi primi cento giorni di mandato e benché meno abbiamo visto azioni concrete".

"Leggere poi - proseguono i consiglieri - che abbiamo subito passivamente la mozione a sostegno delle donne iraniane è del tutto errato ed è bene ricordare alla maggioranza di centrodestra che è stata la consigliera Bolognese a chiedere, al termine del suo intervento, un paio di forbici per procedere al gesto concreto del taglio di una ciocca di capelli quale atto di vicinanza verso tutte le donne e il popolo iraniano invitando poi le donne del consiglio comunale a fare altrettanto".

"La verità è che la maggioranza di centrodestra si riempie la bocca di rispetto, educazione e buon senso, quando sono i primi a non rispettare il ruolo dei consiglieri di opposizione e a non rispettarci nei nostri interventi in aula durante i quali ridono, scherzano, parlano, messaggiano e si suggeriscono le cose da dire poi. Peccato che tutto questo, per chi vede e da casa, non si percepisce visto che la telecamera del Comune inquadra solo chi sta intervenendo, ma vi assicuriamo che è così e la cosa è veramente di basso livello istituzionale e morale", concludono i consiglieri comunali.