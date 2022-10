PUBBLICATO BANDO DI GARA PER I PRIMI INTERVENTI AL PORTO DI VASTO

“Dopo il finanziamento di 12 milioni di euro per il prolungamento del molo di sopraflutto, 8 milioni di euro per il raddoppio della banchina di levante, l’avvio a realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario, nonché il riconoscimento della valenza nazionale al porto di Vasto, esprimo piena soddisfazione per la pubblicazione del bando di gara europeo che consentirà di avviare concretamente la prima fase dei lavori.”

Queste le parole del Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio in una nota. “L’intervento sul prolungamento del molo di sopraflutto con un investimento di 12 milioni di euro rappresenta un altro tassello che si aggiunge al precedente lavoro, - prosegue - grazie al quale continueremo a garantire interventi strutturali incisivi per il futuro sviluppo del territorio dal punto di vista turistico, economico ed industriale.”