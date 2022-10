IL CORO POLIFONICO HISTONIUM FIRMA PATTO DI AMICIZIA

Cos'è l'amicizia? Un anonimo, che mostra una saggezza arrendevolmente semplice, scrive che l'amicizia non è fatta di una grande cosa ma da un milione di piccole cose. Si spiega così il patto di amicizia, siglato sabato 8 ottobre nella Sala della caccia del Castello di Malgrà a Rivarolo Canavese, che legherà in maniera indissolubile il Coro polifonico Histonium di Vasto e il Coro Città di Rivarolo.

Patto che è stato inserito nella serie di iniziative per i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della corale piemontese.

L'atto ufficiale, che favorirà tra i due cori e le due comunità vincoli di fraternità e cooperazione sociale, è stato firmato da Francesco Diemoz, vicesindaco di Rivarolo, dall'assessore alla Cultura del Comune di Vasto Nicola Della Gatta, dai presidenti dei cori di Rivarolo e di Vasto Gianfranco Ponchia e Clarice Petrella alla presenza degli assessori Costanza Conta Canova, Helen Ghirmu e Michele Nastro, quest’ultimo con delega ai gemellaggi.

Il Patto di amicizia tra Vasto e Rivarolo Canavese consentirà di stabilire legami di scambio per incentivare iniziative tese alla promozione del patrimonio artistico, culturale, turistico e tutela dell'ambiente. Quindi interazione e scambio che non potrà non produrre benefici.

A ricordare lo speciale legame tra i due cori ha provveduto la presidente Clarice Petrella nel suo saluto : "Tutto questo è motivo di emozione e orgoglio per un valore impalpabile come è quello dell'amicizia. Solidarietà e partecipazione nella condivisione di intenti che ha avuto inizio con la raccolta di fondi per il terremoto dell'Aquila del 2009". E poi con “Mille voci per ricominciare” con 350 coro di ogni parte d’Italia, che si sono impegnati per raccogliere fondi per 150mila euro destinati per la costruzione del nuovo Auditorium della Laga ad Amatrice, inaugurato il 31 luglio 2021, che ha visto tra i promotori proprio i due cori con l'allora presidente del Cph Bruno Di Lena.

"Scambi artistici ed economici - ha rimarcato Clarice Petrella - che porteranno benefici per le nostre comunità con la musica ambasciatrice di bellezza che con questa firma si arricchisce dall'amicizia che oggi ufficialmente celebriamo".

L'assessore Della Gatta ha presentato la Città del Vasto come di un "presidio di bellezza che diventa protagonista con uno scambio culturale che vede per protagonista la prima istituzione corale cittadina”. In particolare ha detto: "La cultura contribuisce a elevare gli animi e con questo atto formale si alimenta attraverso un'amicizia sincera quanto spontanea".

In serata il concerto, diretto dal maestro Luigi Di Tullio nella chiesa di San Francesco con un programma tra sacro e profano anche con alcuni brani ani della tradizione popolare abruzzese, che ha raccolto ripetuti applausi con la partecipazione del sindaco di Rivarolo Alberto Rostagno. Infine domenica mattina i due cori hanno animato la santa messa nella chiesa di San Michele per un momento intenso di preghiera sostenuta dal canto corale.

Sulla pagina di Facebook i coristi del Cph hanno commentato questa due giorni con questo messaggio: "Un'amicizia nata per caso, coltivata con cura nei dieci anni dalla nostra prima stretta di mano. Oggi ci godiamo i frutti di viaggi, incontri, telefonate, importanti attività solidali e anche tanti momenti conviviali. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso che ciò potesse diventare realtà, in particolare le Amministrazioni comunali che hanno fatto sì che la nostra unione divenisse un legame formale".

