Luigi Sammartino Ã¨ un nuovo socio del Rotary Club Vasto

Luigi Sammartino, ingegnere civile, direttore tecnico presso il Consorzio CIVETA, Azienda intercomunale che si occupa di trattamento, recupero e compostaggio di rifiuti solidi urbani con sede a Cupello (CH), è un nuovo socio del Rotary Club Vasto. L’ingresso nella famiglia rotariana è avvenuto nel corso dell’ultima conviviale di venerdì sette ottobre, presso la sede sociale del Club all’Hotel Perrozzi di Vasto marina, alla presenza del Presidente Beniamino Di Domenica per l’anno rotariano 2022/2023, del Dr. Livio Antenucci nella veste di socio presentatore, oltre a numerosi soci e amici del sodalizio.

Oltre all’ingresso di Luigi Sammartino la conviviale è stata l’occasione per ascoltare la relazione del Dr. Gianfranco Bonacci, già dirigente ENI, in merito all’energia e ai complessi meccanismi che ne determinano i prezzi. Per maggiori informazioni sul Rotary Club Vasto e sulle numerose iniziative di service in favore del territorio è possibile cliccare www.facebook.com/rotaryvasto.