Ecco i 35 bonus da richiedere entro la fine dell'anno

L'elenco degli incentivi messi a disposizione dal governo per aiutare i cittadini, sempre più alle prese con inflazione e caro energia. Alcuni tornano ogni anno come il bonus edilizia, altri sono alla loro prima apparizione, come il bonus psicologo. Sta di fatto che i numerosi incentivi previsti per l'anno in corso potrebbero disorientare molti cittadini, non permettendo loro di riuscire a godere di tutti gli aiuti a disposizione. I bonus da richiedere nel 2022 sono in tutto 35. Ecco l’elenco completo degli incentivi messi a disposizione dal Governo:

Bonus affitto giovani: per i cittadini tra 20 e 31 anni (da compiere) che vanno a vivere da soli, con un appartamento (o parte di esso) in affitto come abitazione principale, diversa da quella dei genitori. L'agevolazione è del 20% delle spese annue sostenute, fino a 2.000 euro



Bonus animali domestici: il massimale richiedibile per quest'anno è passato da 500 a 550 euro e consiste in una detrazione IRPEF al 19%. Perciò il bonus fiscale finale sarà di un massimo di 80 euro e potrà essere richiesto solo una volta



Bonus ascensori: offre l'opportunità di beneficiare di un risparmio fino al 75% per installazione di ascensori e montacarichi mirati all'eliminazione di ostacoli per disabili o per chi ha problemi di mobilità. Il bonus si potrà richiedere fino a dicembre di quest'anno



Bonus assunzioni giovani: scaduto il 30 giugno scorso, si trattava di un incentivo per i datori di lavoro che avessero assunto under-36



Bonus auto: Il decreto prevede 3 mila euro per l'acquisto di un'auto della fascia 0-20 g/km di CO2, a cui si aggiungeranno 2 mila euro in caso di rottamazione. Per le vetture fra 21 e 60 g/km, l'incentivo sarà di 2 mila euro più altri 2 mila in presenza di rottamazione. Terminati i fondi per la terza fascia, con emissioni tra 61-135 g/km, nella quale l'incentivo di 2 mila euro veniva erogato solo con la rottamazione di una automobile inferiore a Euro 5, di proprietà da almeno 12 mesi all'intestatario della nuova vettura acquistata (o a un familiare convivente)



Bonus bancomat: scaduta a giugno l'agevolazione fino a un massimo di 480 euro per professionisti e commercianti: un credito d'imposta per l'acquisto, l'affitto e l'uso del Pos



Bonus benzina: riduzione delle accise sui carburanti pari a 25 centesimi al litro (più 5 centesimi di Iva) e introduzione di buoni carburante fino a 200 euro. Per ottenere il bonus, erogato una sola volta e per un valore massimo di 200€, non è prevista la presentazione di alcuna domanda. Questa forma di welfare aziendale non è imposta dal governo: i buoni carburante inclusi nel bonus sono offerti ai dipendenti direttamente dalle imprese private in maniera volontaria



Bonus caldaia: per la sostituzione di un impianto per il riscaldamento della casa. Agevolazione pari al 110% se si sostituisce la caldaia e si fa un intervento trainante di ristrutturazione, al 65% se si cambia l'impianto con uno di classe A o di maggiore efficienza e al 50% per una caldaia di classe A senza valvole



Bonus condizionatori: l'agevolazione rientra nel bonus mobili ed elettrodomestici e anche nel bonus ristrutturazioni e prevede uno sgravio fiscale dal 50 al 65%. Ce ne siamo occupati qui



Bonus cultura: 500 euro per gli studenti di 18 anni (nati nel 2003) attraverso la registrazione sulla piattaforma 18App



Bonus docenti: disponibile da settembre 2022, si tratta di un incentivo da 500 euro messo a disposizione degli insegnanti per l'acquisto di libri, riviste, corsi, biglietti per cinema e teatri, musei ed eventi



disponibile da settembre 2022, si tratta di un incentivo da 500 euro messo a disposizione degli insegnanti per l’acquisto di libri, riviste, corsi, biglietti per cinema e teatri, musei ed eventi Bonus donne disoccupate: uno sgravio fino a 6 mila euro per i datori di lavoro che assumono lavoratrici disoccupate da almeno un anno. L’incentivo va da 12 mesi (per contratti a tempo determinato) a 18 mesi (per quelli a tempo indeterminato)