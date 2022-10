Al via la mobilitÃ  italiana del progetto Erasmus per la scuola Paolucci

Dopo l’arrivo dei giorni scorsi dei partner stranieri provenienti da Romania, Slovenia e Macedonia del nord sono iniziate le attività previste dal progetto Erasmus + Empathy for Understanding and Tollerance for Other’s Mistakes nella scuola secondaria di primo grado Raffaele Paolucci. Gli studenti stranieri, ospitati dalle famiglie italiane ed il gruppo erasmus del nostro comprensivo si sono ritrovati presso il plesso R. Paolucci dove sono stati accolti dal coro preparato dai Prof. D’Annunzio e Terranova con alcuni brani abruzzesi, italiani ed internazionali.

Dopo questa prima presa di contatto con l’istituto i ragazzi delle diverse delegazioni si sono prodigati per presentare le loro nazioni, le loro città e le loro scuole alle altre delegazioni per poi ritrovarsi presso il centro sportivo San Gabriele per alcune attività. Dopo un pasto tipicamente italiano i ragazzi delle varie delegazioni sono tornati a scuola dove il tecnico federale Carlos Mungo ha fatto scoprire ai ragazzi l’importanza del FairPlay nella pallamano con due ore di attività pratica. Concluse le attività pomeridiane le delegazioni, grazie all’aiuto di Don Nicola Fioriti si sono ritrovate presso la parrocchia di San Marco Evangelista in Vasto per la cena internazionale.

Al termine della cena dove ogni famiglia, molti ragazzi e docenti stranieri hanno portato cibi tipici da condividere con tutti i partecipanti, le attività si sono concluse così nel migliore dei modi per condividere le proprie culture. Le attività continueranno nei prossimi 4 giorni ma non possiamo non ringraziare per questo primo giorno le famiglie impegnate, i ragazzi, il personale ATA e la nuova Dirigente Scolastica prof.ssa Eufrasia Fonzo ed il suo staff per il grande supporto.

Martedì 11 ottobre il sindaco Francesco Menna insieme all’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta ed al responsabile del settore Turismo Americo Ricciardi, ha incontrato le delegazioni di studenti con un caloroso benvenuto, hanno ripercorso brevemente la storia della città, citando alcuni dei luoghi più belli e suggestivi. Infine, il sindaco ha invitato tutti a tornare a visitare Vasto insieme alle famiglie.