INCONTRO DEI SOCIOLOGI A ROCCAVIVARA - TUFILLO

VENERDI 14 E SABATO 16 OTTOBRE SI E' SVOLTO L' INCONTRO DEI SOCIOLOGI IMPEGNATI SUL CAMPO ALL'HOTEL LO SMERALDO DI ROCCAVIVATA, DOVE I SOCIOLOGI HANNO ALLOGGIATO E LAVORATO, CON GRADITI INTERVENTI MUSICIALI DEL PROF. ROBERTO DI CARLO.
L'INCONTRO, ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE, IN COLLABORAZIONE CON IL LABORATORIO DI SOCIOLOGIA PRATICA APPLICATA E CLINICA E PATROCINATO DAI COMUNI DI ROCCAVIVARA E TUFILLO, HA VISTO LA PRESENZA DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANS PIETRO ZOCCONALI, DEGLI ACCADEMICI EVERARDO MINARDI, NICO BORTOLETTO, LUIGI MASTRONARDI, ANTONELLA GOLINO E LIA GIANCRISTOFARO, DEI DIRIGENTI SCOLASTICI LUCIA VITIELLO, CONCETTA DELLE DONNE E BANIAMINO CAMPESE, DEGLI ATTORI ISTITUZIONALI MICAELA FANELLI, LORENZO COIA, LORELLA FERRARA, ANTONIO TUFILLI, ANGELO MINNI ED ERANO MARCOVECCHIO, DEGLI ATTORI ECONOMICI MARIO E CRISTIANO D'ANGELO, FABIO CORDELLA, ENNIO E MARIO ANTENUCCI, CORNELIA CONSORTE, NICOLINO LA GUARDIA E NICOLA DI NIRO E DEI SOCIOLOGI IMPEGNATI SUL CAMPO DOMENICANGELO LITTERIO, LORENZO BERARDI, DARIO LEONE, MARIA TERESA SALUCCI, ANGELO PAGANO, MARIO CODAGNONE ED ANTONIO MOLINO.
QUESTO IL LINK DEL SERVIZIO DEL TG 3 MOLISE, CHE RINGRAZIAMO: https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2022/10/mol-sociologi-roccavivara-tufillo-borghi-spopolamento-479caaa5-3a7b-4dc1-b28d-0c8f3ae7836c.html
PUBBLICHIAMO ALCUNE IMMAGINI LE IMMAGINI DELL'EVENTO