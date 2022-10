Il fracasso dei motorini e simili Ã¨ diventato inaccettabile.

Ci permettiamo di riprendere il post della nostra amica Clementina De Virgiliis e di rilanciarlo su questa testata, poiché ne condividiamo pienamente il contenuto. Peraltro diversi nostri lettori ci avevano segnalato la rumorosità di molte alcuni motorini, che transitano in centro soprattutto nelle ore serali. Auspichiamo un intervento possibilmente risolutore di chi ne ha facoltà. Di seguito il post dell' avv. De Virgiliis:

"Questo post sarà sicuramente impopolare, ma penso che il fracasso dei motorini e simili in questo paese è diventato inaccettabile. Il fastidio dato dal rumore eccessivo e inutile di alcuni motori è crescente. Il divertimento alla guida di moto e auto di pochi conducenti va a scapito dei residenti. L’entità delle emissioni foniche è spesso determinata dal comportamento alla guida. Far girare il motore a regime elevato, a vuoto o nelle marce basse, così come accelerare troppo rapidamente o effettuare continui giri inutili all’interno delle località crea disagio a molte persone.

Così come gli interventi che vanno ad aumentare il rumore dei veicoli. Senza parlare di quelle strade dove tale transito è davvero pericoloso. Penso che un controllo debba essere effettuato. Tutti hanno diritto di girare in moto, ma nel rispetto degli altri"