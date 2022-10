Si chiude il festival dello sport on the beach on the road 2022 - la cultura dello sport turistico con la vittoria della coppia Primiano - Daniele nel torneo misto di paddle presso Ggpaddle a San salvo. Già pronto per il progetto del 2023, lo Studio Masa, per festeggiare i 30 anni di eventi, a breve presenterà il libro e il doc film su queste iniziative. Nell'occasione ha voluto premiare coloro che nei 30 anni di attività hanno contribuito al successo dei settori sport, turismo cultura



Per lo Sport premiati: De Marinis - Marcovecchio - Di Tommaso- Giuseppetti- Cilene nel Beachvolley (altri saranno comunicati a breve)

Per il Turismo: Antonio di Petta- Gianfranco Granata-Donato di Campli



Per la Cultura : Maria Chiara Centorame.

Lo Studio ringrazia per la disponibilità Michele Colamarino e Stefano Comparelli, oltre al Comune di San Salvo