E CARLA SCONTENTO' TUTTI...

Ci è giunta in Redazione la seguente segnalazione da parte di un gruppo di commercianti

"Signor Direttore,

Le scriviamo per rimarcare ciò che è già emerso in questi giorni sui social, cioè che l' ultima trovata dell' assessore Carla Esposito:

ha scontentato i commercianti in sede fissa, che non hanno lavorato perché hanno chiuso via Istonia, deviando il traffico diretto in centro;

ha scontentato i giovani e gli utenti, ingannati dal pomposo nome OKTOBERFEST OKTOBERFEST, che invece si sono trovati tutti paninari e un solo stand di birra;

ha scontentato gli stessi commercianti ambulanti, che pensavano a folle oceaniche ed invece si sono ritrovati pochi ragazzi delusi dalla presenza di una sola spillatrice.

Ma forse qualcuno che è rimasto soddisfatto dalla performance di OKTOBERFEST in salsa nostrana c'è: Carla Esposito, che gioca a fare l' assessore"

Lettera firmata

Ps. Peraltro la Esposito aveva ha fatto un post, in cui dichiarava: ...DOPO AVER SENTITO I COMMERCIANTI DEL CENTRO CHE HANNO DATO LA DISPONIBILITA' DI PROLUNGARE LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA'. A NOI - aggiungono i commercianti - L'ASSESSORE NON CI HA MAI CONTATTATO.