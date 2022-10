Il Centrosocioeducativo il Mosaico in visita culturale a Vasto

Trasferta culturale a Vasto degli utenti del Centro socioeducativo Cse il Mosaico, per una delle tante iniziative organizzate per favorire la conoscenza e le peculiarità di un territorio ricco di storia e di tradizioni. Ad accompagnarli il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis per “un viaggio nella conoscenza del patrimonio culturale così importante oltre a un'ulteriore occasione di inclusione sociale”. Il gruppo del Cse il Mosaico ha quindi visitato Palazzo d’Avalos, con il suo museo archeologico e la pinacoteca, oltre ai Giardini napoletani.

“Un’esperienza da ripetere con altre iniziative del genere – ha concluso il sindaco – avendo visto il grande interesse degli ospiti del Mosaico. Struttura attenta alle persone più indifese, che sono impegnate e stimolate nei diversi laboratori. Un servizio, quanto mai utile alle famiglie di San Salvo, che proprio in questi giorni raggiunge i ventitré anni di attività”