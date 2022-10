Direttore buonasera ... Mi aiuti con un bel articolo a divulgare come si trova attualmente il parco di via Giovanni Gronchi??? In totale abbandono e sporcizia con la siepe da un anno senza manutenzione, bottiglie di vini e birra dappertutto. Qui ci vengono i bambini con le mamme!!! Forse stiamo subendo perché non abbiamo votato la vincitrice ???