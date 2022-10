SEGNALAZIONE PER METTERE IN SICUREZZA VIA EINAUDI

“Buongiorno vorrei fare una segnalazione, c'è una mia cara amica residente in via Luigi Einaudi che ieri ha per poco evitato un frontale con un altro conducente a causa di una siepe che il Comune, nonostante infinite segnalazioni da parte dei residenti, non provvede ancora a tagliarla, per permettere la visibilita' a coloro che escono dal parcheggio e ad altre macchine che svoltano. Vi allego foto, scusate se non sono stato molto chiara”.

Ringraziando la lettrice per questa segnalazione, la pubblichiamo nella speranza che l' Ufficio manutenzione del Comune provveda. Nel contempo, cogliamo l'occasione per dare atto all' assessore Faga di aver fatto pulire l'area attigua al Centro commerciale Insieme dopo la segnalazione-intervista del nostro giornale fatta con i consiglieri Fabio Travaglini e Nicola Argirò