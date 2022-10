Dite a Schael di lavorare e non perdere tempo in tweet. 

Dite al DG ASL 02 Schael, che perde tempo con i tweet nel rispondere ai Consiglieri Regionali, che a Vasto per mettere un Holter devi andare a Lanciano perché in Medicina e in Cardiologia sono rotti da mesi e mesi.



Dite al DG ASL 02 Schael che perde tempo con i tweet nel rispondere ai Consiglieri Regionali, che a Vasto se devi fare una prova da sforzo devi andare a Lanciano perché il macchinario qui da noi è rotto… pure se hai 80 anni.



Dite al DG ASL 02 Schael che perde tempo con i tweet nel rispondere ai Consiglieri Regionali, che a Vasto se devi fare la mappatura dei nei o verificare se un neo è maligno il Dermatologo non c’è perché è andato in pensione da mesi e mesi.



Dite al DG ASL 02 Schael che perde tempo con i tweet nel rispondere ai Consiglieri Regionali, che a Vasto ad Oculistica alcuni macchinari sono rotti e non ti resta che andare dal privato.



Dite al DG ASL 02 Schael che perde tempo con i tweet nel rispondere ai Consiglieri Regionali, che a Vasto se stai per tirare le cuoia e chiami un’ambulanza, pur abitando a 1,5km dall’ospedale ti fanno aspettare 55 min perché l’ambulanza deve arrivare da Gissi… ed è quella che gli abbiamo regalato noi altrimenti nemmeno quella veniva giù.



Dite al DG ASL 02 Schael che perde tempo con i tweet nel rispondere ai Consiglieri Regionali, che a Vasto se vai al Cup su molte prestazioni la risposta è “nessuna data disponibile” … a voglia a scrivere al personale “non dite nessuna data disponibile” ma dite “al momento non abbiamo disponibilità riprovi tra qualche giorno”. Insomma ritenta sarai più fortunato… magari qualcuno muore e si libera un posto per te.



Dite al DG ASL 02 Schael che perde tempo con i tweet nel rispondere ai Consiglieri Regionali, che a Vasto siamo stufi di promesse di ospedali nuovi, di impegni per milioni di euro in strumentazioni, di sentir dire che abbiamo abbattuto le liste d’attesa, di nastri tagliati, ecc ecc… qui si va avanti solo grazie alla abnegazione di un personale fantastico, dì professionalità uniche, di un’umanità invidiabile, di gente in camice che porta avanti la baracca nonostante tutto e tutti…. tutta roba di cui lui non ha alcun merito.



Dite a Schael di lavorare e non perdere tempo in tweet.