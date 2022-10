MENNA HA PROROGATO L’ORDINANZA PER L’ABBATTIMENTO DEI CINGHIALI

Questa mattina è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2022, l’ordinanza per la cattura e l’abbattimento dei cinghiali. L’atto prevede l’attivazione del piano di controllo e caccia di selezione al cinghiale, su tutto il territorio di Vasto e della Marina, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’agricoltura e alla caccia Licia Fioravante fanno appello alla Regione e allo Stato affinché si intervenga quantomeno a rendere il termine delle ordinanze sui cinghiali indefinito, al fine di consentire la caccia e non sottostare a pastoie burocratiche. Si spera che quanto prima la legge aiuti i sindaci e i Comuni a risolvere l’annoso problema.