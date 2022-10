Stanno arrivando cartelle esattoriali da parte della Agenzia delle Entrate per conto del Comune di Vinchiaturo

In questi giorni stanno arrivando a diversi automobilisti delle cartelle esattoriali, alcune con importi superiori a tremila euro, emesse dalla Agenzia delle Entrate di diverse Regioni d’Italia per conto del comune di Vinchiaturo in provincia di Campobasso.

Queste cartelle fanno riferimento ai verbali emessi nel 2016 per una postazione autovelox mobile, attraverso un modello Velomatic 512, posizionata sulla S.S. 87 al km 120+450 nella statale Sannitica.

Noi ab illo tempore siamo intervenuti per denunciare la illegalità della postazione e a tutti gli automobilisti che si sono rivolti alla nostra organizzazione gli abbiamo fatto ricorso e li abbiamo tutti vinti i ricorsi, tutti sono stati accolti e dalla Prefettura di Campobasso a firma del Viceprefetto aggiunto dott.Agnese Scala sono stati emanati i decreti di archiviazione.

Invitiamo fermamente l’amministrazione comunale di Vinchiaturo di verificare presso la prefettura di Campobasso se questi verbali sono stati opposti e se l’esito dei ricorsi è favorevole agli automobilisti, poiché questa emanazione di cartelle sta ingenerando nella popolazione timori e paure anche alla luce della particolare situazione economica che stiamo vivendo.

Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini A NON PAGARE LE CARTELLE,ALLE QUALI PROPONIAMO OPPOSIZIONE. Tutti coloro che abbisognano, li invitiamo a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.