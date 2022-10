A Vasto la festa di San Cesario martire

La Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Vasto si sta preparando per la festa di San Cesario martire del prossimo 3 novembre. Il parroco don Domenico Spagnoli ha predisposto il programma religioso che prevede due sante messe nella cripta alle ore 7:30 e 10:15, mentre alle ore 18:00 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona cui farà seguito la processione all’interno della chiesa e la supplica al santo martire.



Intanto alcune volontarie sono al lavoro per preparare le “Spighe di San Cesario” dolce che sarà possibile ritirare direttamente in chiesa il cui ricavato sarà destinato ai lavori della parrocchia.