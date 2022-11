Albero vestito di rosa alla Scuola “G. Spataro”

Nel giardino della Scuola “G. Spataro” Ic1 Vasto, con il progetto “Filo Rosa”, che promuove una maggiore consapevolezza verso la prevenzione del Cancro, il grande abete presente nel parcheggio è stato vestito di rosa, grazie alla sensibilità del Dirigente Scolastico, prof.ssa Eufrasia Fonzo e delle insegnanti Miranda Sconosciuto e Tomaso Palma della scuola Spataro, con la collaborazione del gruppo delle uncinettine, che hanno realizzato tantissimi e bellissimi decori rosa all’uncinetto.

Nell’albero vestito in rosa è custodito il simbolo “Filo Rosa”, in un kokedama, che mediante un’antica tecnica giapponese consente di coltivare piante in sfere di terra e muschio. E ‘stato realizzato ad uncinetto dalla creativa insegnante Palma Tomaso della scuola dell’infanzia. È una “perla di saggezza”, che invita simbolicamente tutte le donne a svolgere esami preventivi e specifici, con regolarità, per prevenire, mediante ecografie e mammografie mammarie, il tumore al seno.

Il kokedama nel progetto “Filo Rosa”, caratterizza la scuola Spataro come “Scuola del Benessere” che promuove la “cultura della salute” ed è attenta alla “Cura” di una intera comunità nell’essere messaggera dell’importanza della prevenzione perché “la Prevenzione è Vita”.

Ha collaborato al progetto la ditta Media Edil di Salvatorelli Luigi che ha messo a disposizione gratuitamente la struttura piattaforma autocarrata per l’allestimento dell’albero, che ha visto protagonisti anche i genitori e alunni della classe II C.

La scuola parteciperà anche alla campagna Le Arance della Salute di AIRC, che si svolgerà venerdì 27 gennaio 2023: una giornata di volontariato nelle quali le insegnanti e genitori volontari distribuiranno le reticelle di arance, vasetti di miele e di marmellata di arance, sostenendo la ricerca sul cancro.