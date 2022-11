“Onore al merito”, domenica scorsa la premiazione dei ragazzi distintisi per i risultati scolastici

Si è svolta nel pomeriggio di Domenica, nell’aula consiliare del Comune di Casalbordino, la premiazione della sesta edizione di “Onore al merito”, l’iniziativa ideata dall’Assessorato all’Istruzione per mettere in luce la bravura dei ragazzi e delle ragazze di Casalbordino che si sono distinti per il risultato scolastico ottenuto agli esami di terza media ed a quelli di maturità. Ai premiati sono state consegnate pergamene e borse di studio.

“Sono molto contento - ha detto il Sindaco Filippo Marinucci durante la cerimonia - di condividere questo momento che mi rende orgoglioso e mi emoziona tutti gli anni. Vi auguro di guardare al futuro con speranza e di raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissi. Se non vi distrarrete - li ha incitati il Primo Cittadino - raggiungerete tutto ciò che desiderate”.

“Nonostante ci sia in questi giorni qualche polemica sulla integrazione della classica denominazione del Ministero dell’Istruzione, con la parola ‘Merito’, oggi vogliamo evidenziare l’importanza della serietà, della costanza e dell’impegno come precondizione per il riconoscimento del merito, da premiare, riferito a tutti gli attori del processo educativo” ha detto l’Assessore all’Istruzione Carla Zinni.

Sono stati premiati, per i quinti superiore diplomatisi: Mariachiara Barbetta, Giuseppe Celso, Manuel Andres Civitarese, Mattia Cocchino, Francesco D'Alessandro, Francesca Del Monte, Alessandra Di Filippo, Valentina Gualtieri, Gina Ranieri, Rossella Santini, Ludovica Zimarino; per le terze medie diplomatisi: Laura Aquilano, Michele Di Risio, Giuseppe Giuliani, Giulia Moretta, Fabiola De Luca, Lorenzo Di Fonzo, Jacopo Raducci, Giulio Evangelista, Sofia Franzone, Elena Inserra, Nicole Massa e Francesca Santini. .

Presente alla cerimonia, anche l’Assessore Umberto D’Agostino, oltre alla professoressa Maria Laura Di Prato, quale referente della scuola media di Casalbordino, che ha rivolto un saluto ai ragazzi.