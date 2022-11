IL 4 NOVEMBRE A VASTO

Un lungo corteo con le forze dell’ordine, i rappresentanti delle associazioni Combattentistiche e d’arma, il sindaco Francesco Menna e gli assessori Anna Bosco, Licia Fioravante e Nicola Della Gatta e la consigliera Maria Molino e numerosi alunni delle scuole cittadine dalla villa comunale attraversando Piazza Rossetti hanno raggiunto Piazza Caprioli per rendere omaggio al monumento ai caduti in occasione del triplice anniversario: la Vittoria della Grande Guerra; il giorno dell’Unità Nazionale e la celebrazione delle Forze Armate.

Dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti la lettura di alcuni pensieri in ricordo del Milite ignoto da parte degli alunni delle scuola primaria Luigi Martella, della nuova direzione didattica e della scuola secondaria “Gabriele Rossetti.

”Il nostro Consiglio Comunale ha conferito, all’unanimità, la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Quel soldato senza nome riuscì a far sentire gli italiani fieri di essere parte di un’unica comunità di storia e di destino. Attraverso di lui, - ha detto il sindaco Francesco Menna nel suo intervento - ricordiamo tutti coloro hanno sacrificato la loro stessa vita affinché noi potessimo pienamente sperimentare liberà e pace. Quest’anno, poi, ricorre il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini. Il tempo non cancella la modernità dell’intuizione dei Padri della Patria, la validità delle motivazioni profonde del loro volere l’Italia unita e libera. Scriveva Mazzini: “dove non è Patria, non è Patto comune al quale possiate richiamarvi: regna solo l’egoismo degli interessi”.

I Padri della Patria amavano l’Italia - fino al sacrificio - ma non erano chiusi nella dimensione nazionale. Sognavano un’Italia aperta all’Europa, vicina ai popoli che ovunque nel mondo stessero combattendo per la propria libertà.Care ragazze, Cari ragazzi, formiamoci a questo rispetto, a questo valore, a questo patrimonio di umanità, di pace e di bellezza che scaturisce dalle vicende umane di tanti giovani che hanno creduto nella speranza di un futuro migliore”.