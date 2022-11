A Casoli “Gli alunni diventano scrittori

“Gli alunni diventano scrittori: a Casoli partono i progetti riservati ai Comuni d’Italia che hanno ricevuto la qualifica di “Città che legge” dal Cepell”, lo rende noto il Sindaco, Dott. Massimo Tiberini. Il Comune di Casoli ha ufficializzato l’adesione a due progetti volti a promuovere la cultura, la lettura e la scrittura nelle nuove generazioni: “Una città da favola” e “Favole al telefono”. “I progetti, proposti da Gemma Edizioni ai Comuni che hanno ottenuto, dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura, la qualifica di “Città che legge”, sono rivolti agli alunni della scuola del primo ciclo e agli studenti del secondo ciclo e rappresentano una preziosa occasione e una grande opportunità per favorire il percorso di crescita dei nostri ragazzi, rendendoli protagonisti del territorio di appartenenza”, prosegue il Sindaco. Grazie alla partnership e all’impegno di spesa dell’Associazione “For Life onlus” per la sua realizzazione, il Comune ha potuto proporre alle scuole del suo territorio ambedue i progetti, ai quali hanno aderito sia gli alunni dell’I.C. “De Petra” che gli studenti dell’I.I.S.S. “A. Marino”.

“Gli studenti/esse si trasformeranno in piccoli storici: ricercheranno informazioni e illustrazioni sul proprio territorio; ascolteranno i racconti dei loro nonni, contribuendo a salvaguardare la memoria orale; scopriranno le proprie radici; viaggeranno con la fantasia, divenendo essi stessi turisti del proprio contesto; rielaboreranno ed esprimeranno il loro punto di vista, raccontando il loro paese da prospettive inedite”, aggiunge la consigliera delegata all’Istruzione, Dott.ssa Anna Di Marino. “Lo scopo – continua la Dott.ssa Di Marino - è quello di mettere in relazione e ascolto attivo le nuove generazioni con quelle dei più anziani, creare il “senso di appartenenza” alla comunità, valorizzare l’aspetto culturale del proprio territorio, stimolare la fantasia, la creatività, il piacere di scrivere e leggere, lavorare insieme”. A conclusione del progetto, previsto per la fine dell’anno scolastico, verranno pubblicati due volumi a cura della casa editrice Gemma ed., che metterà a disposizione dei docenti i propri professionisti per la realizzazione dei libri. Ogni libro, con codice ISBN, si aprirà con una prefazione a cura del Sindaco, dell’assessore/delegato all’istruzione e del partner che ha collaborato alla realizzazione; continuerà con un’introduzione a cura dei Dirigenti scolastici.

Alcune copie dei volumi saranno inviate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e di Roma e regalate al Presidente della Repubblica e ai Ministri dell’Istruzione e dei Beni Culturali, oltre che, ovviamente, al Cepell e al Partner. I volumi saranno presentati all’interno delle manifestazioni inerenti i “Borghi più belli d’Italia” e saranno disponibili nelle librerie fisiche e on line. È un progetto ambizioso ma affascinante e funzionale a creare sinergie e senso di appartenenza; a produrre e preservare “memoria”; a rendere protagoniste le nuove generazioni fin dalla più tenera età; ad acquisire competenze spendibili e a costruire significativi itinerari formativi