Torna in scena "La Porte della Terra" di Angelo Pagano

"La porta de la terra".. chi non ricorda questa storica, bellissima e immensa commedia drammatica scritta e diretta dal regista Angelo Pagano della "Compagnia di Teatro Sperimentale Renato Bevilacqua" andata in scena circa 30 anni fa?! Immaginiamo tutti o quasi!!

Ebbene siamo lieti di annunciare che, con la benedizione di Angelo e con nostra immensa gratitudine e profondo rispetto, la Compagnia di Teatro Lu Vrascire, diretta da Domenico Pacchioli riporterà in scena "La Porte della Terra" con un riadattamento a cura di Domenico Petragnano. A breve vedrete sulle vetrine della nostra amatissima San Salvo le nostre locandine e tra una settimana circa inizierà la prevendita dei biglietti per lo spettacolo che andrà in scena dal 10/12/22 al 18/12/22.

Vi attendono, oltre alla rievocazione della storia sansalvese da parte dei nostri attori, un cameo di ospiti speciali e artisti della nostra città che renderanno il tutto ancora più prezioso!

Che dire.. a distanza di due lunghi anni vi aspettiamo a teatro per una ripartenza piena di nostalgia e significato! Ripartiamo insieme.. e lo facciamo proprio muovendo i passi dalla storia della nostra amata San Salvo!