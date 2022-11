Raccolte e riciclate 64.106 BOTTIGLIE DI PLASTICA!

La gara della differenziata di Raf, caratterizzata dalle 3 colorate ecoisole poste in 3 punti strategici della Valle del Trigno: Vasto, Montenero di Bisaccia e Trivento, si è conclusa con un risultato eccezionale: sono state raccolte e riciclate in tutto 64.106 BOTTIGLIE DI PLASTICA!

Il Presidente della Fondazione BCC della Valle del Trigno, Nicola Valentini: “Un risultato eccezionale, se consideriamo che è stato raggiunto in soli 2 mesi e mezzo di permanenza delle isole sul territorio. Inoltre stiamo parlando di un territorio in cui, a parte Vasto, Campobasso e San Salvo, ci sono comuni piccoli o piccolissimi, quindi se abbiamo raggiunto questo risultato il merito è della partecipazione attiva dei bambini, delle famiglie e degli insegnanti. Siamo davvero soddisfatti e ringraziamo tutti per questo meraviglioso risultato che è un regalo per l’ambiente prima di tutto!”.

L’installazione delle ecoisole è stata resa possibile dalle Amministrazioni comunali dei 3 Comuni interessati, il Comune di Vasto, il Comune di Trivento (che sono anche partner di Progetto) e il Comune di Montenero di Bisaccia. Le ecoisole installate sono state fornite in noleggio dalla ditta Ecocontrol Gsm.

Per quanto riguarda il risultato finale, è stato quasi un pari merito tra 2 scuole molisane, Trivento e Mafalda, che per le ultime settimane sono state sempre in pareggio. Al terzo posto la piccola ma attiva Scuola di Montefalcone nel Sannio. Ecco la classifica finale:

CLASSIFICA FINALE GARA DIFFERENZIATA PROGETTO RAF

1° CLASSIFICATO: 5 B SCUOLA PRIMARIA DI TRIVENTO CON 20.454 BOTTIGLIE

2° CLASSIFICATO: SCUOLA PRIMARIA DI MAFALDA CON 19.907 BOTTIGLIE

3° CLASSIFICATO: SCUOLA PRIMARIA DI MONTEFALCONE NEL SANNIO CON 5319 BOTTIGLIE

Le scuole sono state premiate con un monitor interattivo come primo premio, una stampante, un amplificatore e materiale didattico, come secondo premio, una grande riserva di risme di carta e quaderni per tutta la scuola per il terzo classificato.

Le attrezzature donate sono state finanziate dal Progetto Raf, il materiale didattico consegnato alle scuole è stato donato da Ecocontrol Gsm e dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno.

Il Progetto Raf è un progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri.

Partner del progetto, insieme alla Fondazione BCC, sono l’I.C. Rossetti di Vasto, l’I.C. Mattioli d’Acquisto di San Salvo e l’I.C. Scarano di Trivento. Oltre alle scuole partner tanti istituiti hanno aderito al Progetto: Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Trivento, Ripalimosani, Campobasso.

Il progetto è realizzato in partnership con il Comune di Vasto e il Comune di Trivento e con il contributo di Associazioni del territorio: Associazione Muse Molise, Ambiente Basso Molise, Associazione Kamastra e il Gruppo Nonni della Parrocchia San Nicola di San Salvo.